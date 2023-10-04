مي نوري الطيب

الثقة بالنفس هي التي تحدد جودة حياتنا، إذا وثقنا من أنفسنا ننسجم مع إمكانياتنا وقدراتنا وقيمتنا في الحياة.

وأدوارنا في أي علاقة كالعلاقات مع الشريك ، والأصدقاء، والأطفال والعائلة.

تتكون الثقة بالنفس من مكونين:

1-شعور إيجابي تجاه أنفسنا والقدرة على عمل شيء معين كالواجبات مثلا أو الرياضة أو الأعمال اللازمة.

2-أفعال نؤديها وتعبر عن شعور الاطمئنان والسلام عن ممارسة قدراتنا.

تحتاج هذه الثقة إلى تغذية وتأكيدات دائمة في أيامنا وحياتنا كمايلي :

-تغذي الأفكار والمشاعر الأفعال.

-تؤكد الأفعال هذه المشاعر والأفكار.

ولذلك الثقة بالنفس تعني الممارسة، الممارسة ، الممارسة الإيجابية اليومية.

مهارات ونصائح للثقة بالنفس:

1-لا تتسول المشاعر من الشريك ، بل جدد حياتك وحديقة قلبك لذاتك وعلاقاتك.

2-لا تحاصر من تحب بالتطفل والتدخل في شؤونه بصورة مملة.

3-اهتم بمظهرك وصحتك وجمال شعرك ونظافة أسنانك وجمال حديقتك ومكتبك ومنزلك.

4-قدم الحب لروحك بتغذيتها بالقرآن الكريم، والتفاؤل، وحسن الظن.

5-اهتم بجمال عقلك بالقراءة، والعلم، والجمال.

6-لا تقاطع الأخرين ولا تنتقدهم ولا تضع افتراضات معينة على أحد وتجنب القيل والقال.

7-مارس هواياتك الخاصة بشكل مستمر، وطور ذاتك واهتماماتك. كتعلم لغة جديدة أو إلقاء خطاب معين.

8-تعلم وأقرأ عن الذكاء الاجتماعي و العاطفي.

فالشخصية الواثقة من نفسها تعرف مميزاتها ونقاط ضعفها وتستطيع التعامل معها، ولا تعيش دور الضحية لأن ذلك يفقدها جاذبيتها وجمالها. كذلك تتقن مهارات التواصل بذكاء وفن الانصات للشريك والأشخاص المقربين في الحياة.

تقبع مساحات ورحاب رقيقة داخل أنفسنا من الحب والتقدير والاحترام، وهذه المساحات هي حديقة غناء جميلة ، تمتلئ بالزهور وتزدان بالأعشاب المعطرة وتحييها الأرض الخصبة بإستمرار.

لذلك لا تكن كالأرض المهملة أو الصحراء القاحلة الممتلئة بالأعشاب الضارة والأشجار الميتة.

قم بإرواء هذه المساحات الخضراء بداخلك وذلك بالحب النقي والاتزان في المشاعر و الابتعاد عن السلبية.