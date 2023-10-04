بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الثقة بالنفس

منذ 3 ثواني
الثقة بالنفس

مي نوري الطيب

الثقة بالنفس هي التي تحدد جودة حياتنا، إذا وثقنا من أنفسنا ننسجم مع إمكانياتنا وقدراتنا وقيمتنا في الحياة.
وأدوارنا في أي علاقة كالعلاقات مع الشريك ، والأصدقاء، والأطفال والعائلة.
تتكون الثقة بالنفس من مكونين:
1-شعور إيجابي تجاه أنفسنا والقدرة على عمل شيء معين كالواجبات مثلا أو الرياضة أو الأعمال اللازمة.
2-أفعال نؤديها وتعبر عن شعور الاطمئنان والسلام عن ممارسة قدراتنا.
تحتاج هذه الثقة إلى تغذية وتأكيدات دائمة في أيامنا وحياتنا كمايلي :
-تغذي الأفكار والمشاعر الأفعال.
-تؤكد الأفعال هذه المشاعر والأفكار.
ولذلك الثقة بالنفس تعني الممارسة، الممارسة ، الممارسة الإيجابية اليومية.
مهارات ونصائح للثقة بالنفس:
1-لا تتسول المشاعر من الشريك ، بل جدد حياتك وحديقة قلبك لذاتك وعلاقاتك.
2-لا تحاصر من تحب بالتطفل والتدخل في شؤونه بصورة مملة.
3-اهتم بمظهرك وصحتك وجمال شعرك ونظافة أسنانك وجمال حديقتك ومكتبك ومنزلك.
4-قدم الحب لروحك بتغذيتها بالقرآن الكريم، والتفاؤل، وحسن الظن.
5-اهتم بجمال عقلك بالقراءة، والعلم، والجمال.
6-لا تقاطع الأخرين ولا تنتقدهم ولا تضع افتراضات معينة على أحد وتجنب القيل والقال.
7-مارس هواياتك الخاصة بشكل مستمر، وطور ذاتك واهتماماتك. كتعلم لغة جديدة أو إلقاء خطاب معين.
8-تعلم وأقرأ عن الذكاء الاجتماعي و العاطفي.
فالشخصية الواثقة من نفسها تعرف مميزاتها ونقاط ضعفها وتستطيع التعامل معها، ولا تعيش دور الضحية لأن ذلك يفقدها جاذبيتها وجمالها. كذلك تتقن مهارات التواصل بذكاء وفن الانصات للشريك والأشخاص المقربين في الحياة.
تقبع مساحات ورحاب رقيقة داخل أنفسنا من الحب والتقدير والاحترام، وهذه المساحات هي حديقة غناء جميلة ، تمتلئ بالزهور وتزدان بالأعشاب المعطرة وتحييها الأرض الخصبة بإستمرار.
لذلك لا تكن كالأرض المهملة أو الصحراء القاحلة الممتلئة بالأعشاب الضارة والأشجار الميتة.
قم بإرواء هذه المساحات الخضراء بداخلك وذلك بالحب النقي والاتزان في المشاعر و الابتعاد عن السلبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

فقدان 23 فردا من الجيش جراء فيضانات عارمة في الهند

09:16

الادارة الأميركية تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل الأونروا

09:11

نيابة أمن الدولة: طرح مركبات وأرقام مميزة للبيع بالمزاد العلني

08:05

الدباس يدعو الى توحيد الجهود العربية لحماية واستدامة المحميات الطبيعية في الوطن العربي

06:46

رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

06:43

“حظر النقاب”.. القنصلية السعودية في جنيف لرعاياها تقييدوا بذلك

06:32

في حدث غير مسبوق بتاريخ أمريكا.. عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه

06:29

الخبر غير صحيح ومواقع تعتذر

22:05

الغزاوي يعلن ترشحه لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

20:39

مستشفيات البشير تُجري أول عملية استبدال مفصل باستخدام تقنية متطورة ثلاثية الأبعاد

20:29

حزب إرادة يحاور طلبة جامعات في محافظة اربد .. فيديو وصور

20:18

عمان الأهلية تشارك بمصر في فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023