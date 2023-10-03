رسمياً .. تأجيل لقاءات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم

وطنا اليوم:انتهى لقاء الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين ورؤساء الأندية المنافسة في دوري المحترفين، مساء اليوم الأربعاء، والذي استمر لنحو ساعتين، اليوم الثلاثاء، حسب ما أكده عدد من رؤساء الأندية.

وقال الرؤساء إن الاجتماع حمل طابعًا وديًا وشفافًا، ونوقش به العديد من الملفات العالقة بين الاتحاد والأندية.

من جهته، أكد رئيس نادي شباب العقبة، رجب درويش، أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات خلال الفترات القادمة لمناقشة الملفات العالقة.

وقال درويش إن من بين الملفات حاجة الأندية إلى دعم مادي، وضرورة البحث عن راع للدوري إلى جانب مناقشة العقوبات الكثيرة التي توقعها اللجنة التأديبية بحق الأندية، وتسجيل اللاعبين.

وأضاف أن الاتحاد وعد بـ”حلحلة” الملفات ودراستها، وعقد خلوات ثنائية تجمع الأندية والاتحاد، إلا أن قضية توجيه تقديم دعم مالي بشكل مباشر للأندية أمر صعب بالوقت الحالي.

*تأجيل الجولة السابعة من دوري المحترفين

من جهته، قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تأجيل لقاءات الجولة السابعة من دوري أندية المحترفين لكرة القدم، وذلك لمنح المنتخب الوطني فرصة التحضير لبطولة الأردن الدولية التي تقام يومي 13و17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران