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توقيف مزارعين أسبوعا لرشهما مبيدات حشرية سممت طالبات في الأغوار

منذ ساعة واحدة
توقيف مزارعين أسبوعا لرشهما مبيدات حشرية سممت طالبات في الأغوار

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا لرشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث.
ونسب المدعي العام للمتهمين التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة وجرى إسعافهن إلى قسم الطوارئ في مستشفى أبو عبيدة، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
وكانت كوادر دفاع مدني الأغوار الشمالية أسعفت عشرات الطالبات من مدرسة الكريمة الشاملة للإناث اثر استنشاقهن غازات سامة ناتجة مبيدات حشرية


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