مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي

وطنا اليوم- عمّان 3 أكتوبر 2023/ قامت مجموعة كابيتال بنك برعاية حفل عشاء الذي استضافته جمعية البنوك في الأردن، على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الأردني عطوفة الدكتور عادل شركس ومحافظ البنك المركزي العراقي معالي علي محسن العلاق، ورئيس مجلس إدارة المجموعة معالي باسم خليل السالم، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، السيد عمار الصفدي، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من الوزراء والبنوك الأردنية.

وخلال الحفل، ألقى رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، كلمة رحب فيها بالوفد العراقي، مؤكداً على قوة العلاقة التجارية والاقتصادية التي تجمع بين الأردن والعراق، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال المصرفي.

وسلّط السالمالضوء على إنجازات مجموعة كابيتال بنك ممثلة بالمصرف الأهلي العراقي في السوق العراقي، مشيراً إلى أن المصرف تمكن من تحقيق نمو كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح أحد أهم المصارف العاملة في العراق، إذ يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار.

وعبر السالم عن شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي الأردني، عطوفة الدكتور عادل شركس وفريق عمل البنك المركزي لتوفيرهم البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتطور البنوك الأردنية وتفوقها في السوقين العربي والإقليمي، كما قدم الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزي العراقي معالي السيد علي محسن العلاق لما يقدمه من دعم لتسهيل استثمارات البنوك الأجنبية في السوق المصرفي العراقي.

وفي ختام كلمته، أعرب السالمعن أمله في أن يسهم اللقاء في تعزيز التعاون بين المصارف الأردنية والعراقية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في المجال المصرفي في المنطقة.

وتأتي رعاية مجموعة كابيتال بنك لحفل العشاء على شرف الوفد العراقي في إطار حرص المجموعة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، ودعم التعاون بين المصارف في البلدين.