تحويل قائمين على مزرعة أصيبت طالبات قربها بضيق في التنفس إلى القضاء

وطنا اليوم:قال متصرف لواء الأغوار الشمالية، علي الحوامدة، الثلاثاء، إن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة، يفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة التي تعرضت طالبات فيها لحالات ضيق في التنفس بعد استنشاق مادة الكبريت غير السامة.

وأضاف الحوامدة في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة.

وأوضح أنه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار الحوامدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور، إن 38 طالبة راجعن المستشفى منذ الاثنين، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، في أعقاب استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، في الأغوار الشمالية.

وأضاف الشكور ، أن 5 طالبات من مدرسة الكريمة الثانوية راجعن المستشفى الاثنين، لإصابتهن بالسعال جراء استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد.

وأوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للطالبات الخمس، تبيّن أن إصابتهن بالسعال كانت نتيجة استشاقهن مادة “الكبريت غير السامة”، التي تستخدم في رش المزروعات.

وأكد الشكور، أن الطالبات خرجن بعد ذلك من المستشفى.

وكشف مدير المستشفى، عن مراجعة 33 طالبة جديدة المستشفى الثلاثاء، تعرضن للأعراض ذاتها، فيما أجريت الفحوصات اللازمة لهن، وأُخرجت 18 طالبة منهن بعد التأكد من سلامتهن.

وتعمل كوادر المستشفى، على تقييم باقي الحالات للتأكد من سلامتهن وإخراجهن من المستشفى، بحسب الشكور