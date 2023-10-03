الأراضي والمساحة تتوسع بأتمتة خدماتها باستثناء توقيع عقود البيع

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الأراضي والمساحة تحديث 27 خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، ومن ضمنها أتمتة عمليات البيع بشكل كامل باستثناء التوقيع، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني، حيث تشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية والمساحية.

وأضافت الدائرة، خلال لقاء صحفي، أنها تعتزم إدراج خدماتها عبر تطبيق سند.

ويشار إلى أن مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع، الذي يتطلب حضور البائع والمشتري إلى المديريات المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، إن مأمونية الخدمات الرقمية، وحماية بيانات المواطنين من القرصنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمركز الوطني للأمن السيبراني.

الخدمات المقدمة

وتشمل الخدمات التي تم إطلاقها، 9 لنقل الملكية تشمل البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد “قوشان” للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 4 خدمات خاصة للمساحين تتضمن منح رخصة مساح مرخص وتجديد رخصة مساح مرخص وإلغاء رخصة مساح مرخص وإيقاف رخصة مساح مرخص، بالإضافة إلى 4 خدمات للمكاتب العقارية تشمل منح رخصة مكتب عقاري وتجديد رخصة مكتب عقاري وإلغاء رخصة مكتب عقاري وإيقاف رخصة مكتب عقاري، وأيضاً 4 خدمات للمقدرين العقاريين تشمل منح رخصة مقدر عقاري وتجديد رخصة مقدر عقاري وإلغاء رخصة مقدر عقاري وإيقاف رخصة مقدر عقاري