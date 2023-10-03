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#عاجل إسعاف نحو 38 شخصا إلى مستشفى أبو عبيدة يشتبه باستنشاقهم مادة سامة

منذ 3 ساعات
#عاجل إسعاف نحو 38 شخصا إلى مستشفى أبو عبيدة يشتبه باستنشاقهم مادة سامة

وطنا اليوم:ارتفع، الأربعاء عدد حالات الاختناق في منطقة الكريمة في لواء الأغوار الشمالية إلى 38 حالة، حتى لحظة كتابة السطور، وفق ما أفاد به مصدر طبي
وقال ، إنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى أبو عبيدة في اللواء لتلقي العلاج اللازم ، مبينا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاختناق ناتج عن انبعاث غازات سامة من مبيد حشري من إحدى المزارع، ما أسفر عن تسربها إلى المناطق الواقعة قرب المدرسة.

استنشاق مبيد حشري
ونقل عن المصدر قوله” إنه تم نقل 5 أشخاص، الاثنين إلى المستشفى بسبب استنشاقهم مبيد حشري”.
وأضاف أن أحد مزارعي منطقة الكريمة رش مبيد حشري على مزروعاته ما أدى إلى انتشار “رذاذ” في المناطق المجاورة، ونتج عن تسجيل إصابات بالاختناق.
وأكد أن الجهات المعنية باشرت التحقيق مع المزارع للوقوف على ملابسات الحادثة.

تعقيم التربة
وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة في وقت سابق خلال تفقده لحالة الطالبات بحضور مدير الشؤون التعليمية بتربية الأغوار الشمالية الدكتور موفق بني يونس، إنه ثبت مصدر المبيد الحشري من إحدى المزارع المجاورة للمدرسة قام صاحبها برشه لغايات تعقيم التربة.
وأشار الحوامدة إلى أن الكشف الأولي على المزرعة من قبل مختصين في مديرية زراعة اللواء أظهر صلاحية المبيد الحشري للاستخدام الزراعي.
وبين الحوامدة، أن خطأ في طريقة الرش المفترض أن تكون أسفل المواد البلاستيكية المخصصة للزراعة، تسبب بانتشار رائحة المبيد إلى المدرسة المجاورة.
وأضاف الحوامدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان السلامة العامة للأشخاص القاطنين بالقرب من المزرعة المذكورة


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