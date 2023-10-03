شجار على التقاط صور مع شعراء ليبيين .. رواية الداخلية المصرية لما وقع في مطروح

وطنا اليوم:في أول تعليق لها على الأحداث التي شهدتها مدينة مرسى مطروح شمالي مصر، مساء الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قالت وزارة الداخلية المصرية إن الأمر يتعلق بـ”مشاجرة بين بعض الشباب بالمدينة”، وهي الرواية التي قوبلت بسخرية وانتقاد من مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية المصرية أوضحت في بيان لها، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، على صفحتها الرسمية بموقع “إكس”: “نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة”، دون أن تكشف عدد المعتقلين.

فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقاطع فيديو توثق تظاهر العشرات من أهالي مدينة مرسى مطروح، وهم يهتفون ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبين بـ”إسقاط النظام”، وقد تخلل التظاهرات حرق صور الرئيس المصري في مشاهد لم يشهدها الشارع المصري منذ سنوات طويلة.

المظاهرات التي اندلعت ضد السيسي جاءت مباشرة عقب إعلان الرئيس المصري ترشحه لفترة رئاسية جديدة، داعياً المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

بينما شكك مغردون في الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية المصرية بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، حيث قال حساب باسم، محمد أبو غزالة: “وزارة الداخلية المصرية تغرد من المريخ وتقول إن سبب ما حدث في مرسى مطروح مشاجرة”.

كما نشر مغردون صوراً ومقاطع فيديو من الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، توثق لتخريب صور للرئيس المصري رداً على بيان وزارة الداخلية وحديثها عن مشاجرة كانت وراء الحادث، وعلق مغرد ساخراً: “يسطا انتوا مش واخدين بالكوا إن احنا كمان عندنا نت ولا انتوا مفكرين إنه عندكم انتوا بس؟”.

فيما وثقت مقاطع فيديو قيام مواطنين بتحطيم لافتات عليها صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط فرحة عارمة تخللها إطلاق “شماريخ” في السماء وكذلك هتافات مناهضة للسلطة، فيما لم تتضمن مقاطع الفيديو أي وجود للشرطة على الإطلاق في هذه التجمعات.