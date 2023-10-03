وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية

وطنا اليوم:تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر وزيرا إسرائيليا يؤدي الطقوس التلمودية في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن الوزير شلومو كرعي، أدى طقوسا تلمودية، وصلوات ما يسمى “عيد العرش” في الرياض.

وكان كرعي الذي يتولى حقيبة وزارة الاتصالات، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست دافيد بيتان.

و”كرعي” هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية خلال أقل من أسبوع، بعدما وصل الثلاثاء الماضي، وزير السياحة حاييم كاتس، ووفد مرافق له إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة “علنيا”، وفق قناة “كان” العبرية.

وفي 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع.

وأجاب ابن سلمان خلال مقابلة باللغة الإنجليزية مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، ردا على سؤال من المحاور عن “وجود تقارير تفيد بأنك أوقفت المحادثات”: “هذا ليس صحيحا.. وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل

قناة كان العبرية: الوزير بحكومة الاحتلال "شلومو كرعي" يؤدي طقوس "عيد العُرش" في العاصمة السعودية الرياض. pic.twitter.com/INii8UwlYt — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 3, 2023