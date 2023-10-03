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مدير عام الشؤون الفلسطينية ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين يكرمان اللاعب حسن سلامة

منذ 18 ثانية
مدير عام الشؤون الفلسطينية ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين يكرمان اللاعب حسن سلامة

وطنا اليوم:قام المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين صالح عبد العزيز بتكريم اللاعب حســن سلامة لإنجازاته العديدة والفــوز الذي حققـه ضمـن دورة العــاب انفيكتوس الدوليـة للمصابين العسكريين فـي المانيـا والتي تراس البعــثة الأردنية فيها الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
ويأتي هذا التكريم تأكيدا على حرص الحكومة الأردنية بتشجيع المصابين العسكريين واهمية مشاركتهم الفاعلة. ويذكر ان اللاعب حسن سلامة حاز على عدة ميداليات في هذه البطولة.


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