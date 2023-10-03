قاتل شقيقته في الأغوار الجنوبية يسلم نفسه للمركز الأمني

وطنا اليوم:سلّم شاب عشريني نفسه للأجهزة الأمنية، بعد أن أقدم على قتل شقيقته الثلاثينية، في لواء الاغوار الجنوبية، بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وبوشرت التحقيقات معه.

وقال مصدر أمني إن الشاب قتل شقيقته داخل منزلهم.

من جانبه، قال مصدر طبي إن الفتاة وصلت إلى مستشفى الكرك الحكومي في حالة وفاة، وتبين من الكشف الاولي اصابتها بـ 15 رصاصة.

وأشار المصدر الى ان مدعي عام الكرك ومدعي عام الجنايات الكبرى، قررا تشكيل لجنة من اخصائيي الطب الشرعي المستشار الدكتور اعوض الطراونة، والدكتور علاء البوات، والدكتور كمال العساسفة، لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، فيما شرعت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة