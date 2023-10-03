بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

قاتل شقيقته في الأغوار الجنوبية يسلم نفسه للمركز الأمني

منذ ساعة واحدة
قاتل شقيقته في الأغوار الجنوبية يسلم نفسه للمركز الأمني

وطنا اليوم:سلّم شاب عشريني نفسه للأجهزة الأمنية، بعد أن أقدم على قتل شقيقته الثلاثينية، في لواء الاغوار الجنوبية، بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وبوشرت التحقيقات معه.
وقال مصدر أمني إن الشاب قتل شقيقته داخل منزلهم.
من جانبه، قال مصدر طبي إن الفتاة وصلت إلى مستشفى الكرك الحكومي في حالة وفاة، وتبين من الكشف الاولي اصابتها بـ 15 رصاصة.
وأشار المصدر الى ان مدعي عام الكرك ومدعي عام الجنايات الكبرى، قررا تشكيل لجنة من اخصائيي الطب الشرعي المستشار الدكتور اعوض الطراونة، والدكتور علاء البوات، والدكتور كمال العساسفة، لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، فيما شرعت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:51

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

10:49

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية الاردن للتحديث الاقتصادي

10:44

بثلاث كلمات.. أمير سعودي يعلق على انسحاب اتحاد جدة من مواجهة سباهان الإيراني

10:39

التربية وأمنية يجددان اتفاقية الربط والحماية الإلكترونيّة لـ 3 سنوات إضافية

10:27

يوفر 400 وظيفة.. فرصة استثمارية لإنشاء فندق في البحر الميت

10:00

مدراء أقضية جدد في الداخلية (اسماء)

09:55

وفيات الثلاثاء 3-10-2023

09:50

بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات وإساءة الاختيار

09:45

المعونة : استكمال صرف مستحقات 30 ألف أسرة الثلاثاء

09:40

تساقط للأمطار على الصحراوي ودعوة السائقين للحذر

09:33

الأردن يشارك في أعمال الإجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة

09:19

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023