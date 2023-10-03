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تساقط للأمطار على الصحراوي ودعوة السائقين للحذر

منذ ساعتين
تساقط للأمطار على الصحراوي ودعوة السائقين للحذر

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري اليومي، ببدء تساقط للامطار على جنوب الطريق الصحراوي وتحديدا عند مناطق سطح معان والانصاري .
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال فترة الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت نتيجة عن فقدان السائقين على مركباتهم والإنزلاق مع بداية هطول الأمطار، حيث تعاملت الكوادر المختصة مع حادث تصادم 3 مركبات في اربد بمنطقة كفر يوبا وتحديدا على شارع الستين نتج عنه اصابتين بليغتين وواحدة متوسطة، كما تم التعامل مع تدهور مركبة جنوب عمان في منطقة العدسية باتجاه البحر الميت ونتج عنه 3 اصابات متوسطة.
وأوضح أن تماسك الاطارات يقل مع سطح الشارع مع أو هطول للأمطار نتيجة لوجود مواد أو رسوبيات ناتجة عن البقايا الزيتية وغيرها على الطرق .
ووجه عدة نصائح للتعامل مع الظروف الجوية خاصة عند بداية هطول الأمطار ومنها التقيد بالمسرب واستخدام الغيارات العكسية وتفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية .
ودعا السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار، بالإضافة الى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية


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