بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%

منذ ساعتين
البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%

وطنا اليوم:كشف تقرير للبنك الدولي، عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%، حتى نهاية شهر آب الماضي.
ووفق التقرير مساء أمس الاثنين، فقد ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثاني تواليا، بعدما ارتفعت 0,6% لنهاية تموز الماضي.
وفي السياق، لفت التقرير إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء في الأردن على لائحة في يوليو 2023 تؤدي إلى إنشاء مجلس الأمن الغذائي يتبع لوزارة الزراعة، وذلك بهدف الاستجابة لتغير المناخ وأزمات الغذاء.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023م، نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وبموجب النِّظام، ينشأ في وزارة الزِّراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزِّراعة وعضويَّة وزراء: الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين (نائباً للرَّئيس)، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والصحَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والمياه والرَّي، والبيئة، والتَّربية والتَّعليم، والماليَّة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتِّحاد العام للمزارعين الأردنيين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

مدير عام الشؤون الفلسطينية ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين يكرمان اللاعب حسن سلامة

10:51

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

10:49

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية الاردن للتحديث الاقتصادي

10:44

بثلاث كلمات.. أمير سعودي يعلق على انسحاب اتحاد جدة من مواجهة سباهان الإيراني

10:39

التربية وأمنية يجددان اتفاقية الربط والحماية الإلكترونيّة لـ 3 سنوات إضافية

10:27

يوفر 400 وظيفة.. فرصة استثمارية لإنشاء فندق في البحر الميت

10:19

قاتل شقيقته في الأغوار الجنوبية يسلم نفسه للمركز الأمني

10:00

مدراء أقضية جدد في الداخلية (اسماء)

09:55

وفيات الثلاثاء 3-10-2023

09:50

بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات وإساءة الاختيار

09:45

المعونة : استكمال صرف مستحقات 30 ألف أسرة الثلاثاء

09:40

تساقط للأمطار على الصحراوي ودعوة السائقين للحذر

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023