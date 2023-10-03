البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%

وطنا اليوم:كشف تقرير للبنك الدولي، عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2%، حتى نهاية شهر آب الماضي.

ووفق التقرير مساء أمس الاثنين، فقد ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثاني تواليا، بعدما ارتفعت 0,6% لنهاية تموز الماضي.

وفي السياق، لفت التقرير إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء في الأردن على لائحة في يوليو 2023 تؤدي إلى إنشاء مجلس الأمن الغذائي يتبع لوزارة الزراعة، وذلك بهدف الاستجابة لتغير المناخ وأزمات الغذاء.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023م، نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.

وبموجب النِّظام، ينشأ في وزارة الزِّراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزِّراعة وعضويَّة وزراء: الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين (نائباً للرَّئيس)، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والصحَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والمياه والرَّي، والبيئة، والتَّربية والتَّعليم، والماليَّة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتِّحاد العام للمزارعين الأردنيين