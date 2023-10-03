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وفاة ثلاثينية على يد شقيقها في الأغوار رميا بالرصاص

منذ ساعتين
وفاة ثلاثينية على يد شقيقها في الأغوار رميا بالرصاص

وطنا اليوم:قتلت امرأة في الثلاثينات من عمرها على يد شقيقها داخل منزل عائلتهما في إحدى مناطق الأغوار الجنوبية، الاثنين، بعد أن أفرغ 15 رصاصة بجسدها.
وقال مصدر إن المغدورة كانت قد أخرجت من دار رعاية عقب توقيفها إداريا على خلفية شبهة إنجابها طفلا غير شرعي بعد العثور على جثة رضيع قرب قلعة الكرك في آب/ أغسطس الماضي.
وأشار المصدر إلى أن شقيق المغدورة الذي تم القبض عليه كان قد جلب سلاح ناري، وعند دخول شقيقته المغدورة إلى المنزل بعد الإفراج عنها بتعهد من الحاكم الإداري، فاجأها بإطلاق 15 عيارا ناريا على جسدها مما أدى إلى وفاتها.
وأوضح المصدر أن عائلة المغدورة كانت قد منحتها الحماية وعدم المساس بها، لكن شقيقها حضر بعد مرور ساعتين على وجودها داخل المنزل وأطلق النار عليها.
وأمر مدعي عام الأغوار الجنوبية بنقل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الجنوب لإجراء تشريح للجثة وتحديد سبب الوفا


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