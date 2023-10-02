إيقاف 3 لاعبين رفضوا تمثيل المنتخب الوطني للسلة

وطنا اليوم:قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة إيقاف 3 لاعبين في المنتخب الوطني لمدة عام واحد، لرفضهم اللعب لصالح “صقور الأردن”، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة محمد عليان الاثنين.

وقال عليان، إن اللاعبين أمين أبو حواس وزين النجداوي أوقفا لمدة موسم واحد على خلفية عدم التحاقهما بالمنتخب الوطني خلال مشاركته الحالية في دورة الألعاب الآسيوية، موضحا أن توقيف أبو حواس محليا مع إمكانية استدعائه للمنتخب الفترة المقبلة.

كما أوقف اللاعب كيدن النجدواي لمدة عام بعد رفضه اللعب في المنتخب خلال كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية.

وخلال مشاركته الثالثة في كأس العالم، تلقى المنتخب 5 هزائم واحتل المركز الأخير في المونديال.

ويشارك المنتخب حاليا في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو في الصين حيث سيلعب مباراته في ربع النهائي أمام نظيره السعودي الثلاثاء.