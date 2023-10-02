الوحدات يستبعد حارسه الفاخوي من الكويت لـ سوء سلوك ويعيده لعمان

وطنا اليوم:قرر عوض الأسمر، رئيس وفد نادي الوحدات في الكويت، استبعاد حارس مرمى فريق كرة القدم عبدالله الفاخوري.

وأوضح نادي الوحدات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم الإثنين: “استبعد الأسمر، الحارس عبد الله الفاخوري من وفد الفريق الذي سيواجه الكويت الكويتي غداً الثلاثاء في ذهاب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي”.

وبين نادي الوحدات: “استبعاد الفاخوري جاء لسوء سلوكه، حيث سيتم حجز تذكرة الطيران للاعب وعودته إلى عمان والمتوقعة عصر اليوم الإثنين”.

ويأتي استبعاد الفاخوري رغم أن الفريق في أمس الحاجة لجهوده حيث قام المدير الفني العُماني رشيد اليافعي بالدفع به في اللقاء الأخير بكأس الأردن وقدم مستوى متميزا.

وبعد قرار رئيس وفد الوحدات، فإن الفريق يمتلك حارسي مرمى هما المخضرم أحمد عبد الستار والحارس الشاب مراد الفالوجي.

وتعتبر مباراة الوحدات غداً أمام الكويت واحدة من أهم مواجهات المجموعة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويتصدر فريق الوحدات ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط حيث فاز على اتحاد أهلي حلب السوري 2-0، يليه الكويت الكويتي والكهرباء العراقي ولكل منهما نقطة واحدة.