النِّيابة العامة تبدأ التحقيق مع مروجي أخبار كاذبة ضدَّ الحملة الوطنية للتَّطعيم

وطنا اليوم:قال وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الاثنين، إنه تم تحويل جهتين من مطلقي الأخبار الكاذبة والإشاعات بشأن مطعوم الحصبة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.

وباشرت النِّيابة العامة، اليوم الاثنين، التحقيق مع أشخاص قاموا بنشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرَّقمي ضدَّ الحملة الوطنية للتَّطعيم.

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاثنين، إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، وأنه جرى تحويل جهتين من مطلقي الإشاعات إلى النيابة العامة.

وأضاف الهواري، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الصحة، أن الحكومة كسبت ثقة المواطن في تجربة كورونا.

وأوضح أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة وفقا للمعطيات العلمية

وقال باسم زايد من مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن الاثنين، إنّ اللقاحات واحدة من أعظم وأبرز قصص نجاحات الصحة العامة التي حققتها البشرية بهدف القضاء على الأمراض.

وأضاف زايد خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، إنّ اللقاحات انقذت حياة الملايين من البشر ويقدر سنويا بإنقاذ حياة ما بين 3.5-5 ملايين شخص سنويا.

وبين أنه على الرغم من توفر لقاح آمن وفعال من حيث التكلفة؛ كان يقدر أن هناك نحو 128 ألف وفاة ناجمة عن الحصبة على مستوى العالم في 2021، ونتيجة ضعف برامج التطعيم كما أن البعض بدأ يشكك لأهداف ما بدأ يقل الاقبال على بعض اللقاحات في بعض الدول.

وأشار إلى أن أغلب الوفيات بسبب الإصابة في الحصبة كانت بين الأطفال دون الخامسة غير المتلقيين للقاح أو الذي لم يتم تطعيمهم بقدر كاف.