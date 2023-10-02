الخطوط اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

وطنا اليوم:أكدت مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية أن جماعة الحوثيين تحتجز منذ أمس الجمعة طائرة الخطوط اليمنية على خلفية إعلان الشركة تعليق الرحلات التجارية الدولية من العاصمة صنعاء إلى الأردن.

وجاء قرار اليمنية تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن رداً على منع إدارة الخطوط اليمنية الخاضعة للحوثيين سحب أموال الشركة في بنوك صنعاء.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالتصريح، إن الطائرة التي وصلت إلى صنعاء عصر الجمعة وعلى متنها ركاب من العاصمة الأردنية إلى صنعاء بعيد إعلان الشركة تعليق الرحلات؛ تم منعها من مغادرة مطار صنعاء، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين في الشركة قولهم إنه سيتم إيقاف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن الخطوط الجوية اليمنية اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70 بالمائة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمائة، إلى الحكومة المعترف بها دولياً.

وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر، داعية الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة “بشكل غير قانوني” على أصولها. واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في إبريل 2022.