ولي العهد والأميرة رجوة يكرّمان حافظة القرآن سندس الصيداوي

وطنا اليوم:كرم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، حافظة القرآن الكريم الفائزة بمسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، الطالبة سندس الصيداوي.

وتقدمت عائلة الطالبة سندس الصيداوي بجزيل الشكر والتقدير لسموهما على تكريمهما لابنتهم، بمناسبة حصولها على المركز الأول عالمياً في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا بدبي، متمنيين لهما دوام الصحة والعافية