بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصرع 10 فتيات بحادث تدهور مأساوي لشاحنة مهاجرين في المكسيك

منذ 7 ثواني
مصرع 10 فتيات بحادث تدهور مأساوي لشاحنة مهاجرين في المكسيك

وطنا اليوم:لقي عشر مهاجرات كوبيات، بما فيهن قاصر، مصرعهن مساء الأحد، في حادث سير مروع، تعرضت له شاحنة مهاجرين.
من جهته أفاد المعهد الوطني للهجرات في بيان بأنه تم نقل 17 مهاجرًا كوبيًا آخرين، معظمهم من الإناث، إلى المستشفيات بسبب إصابات خطيرة نتيجة الحادث المروع.
بدوره عبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن حزنه لهذا الحادث المأساوي، داعيا الكوبيين الراغبين في الهجرة إلى اتخاذ طرق قانونية وآمنة للهجرة.
كما أفاد تقرير للشرطة بأنه من بين المصابين ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة وسبعة واثني عشر عامًا، بالإضافة إلى مراهق يبلغ سبعة عشر عامًا، وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات المحلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

حريق هائل يلتهم مقر مديرية أمن الإسماعيلية

08:33

الهواري والمبيضين في مؤتمر صحفي ظهر اليوم

06:17

مستشار قانون: قضية المخدرات عنصر أساسي في الجريمة المنظمة

06:06

وزير الداخلية : 80% من المخدرات التي يتم ضبطها تكون معدة للتصدير إلى الخارج

06:03

إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بصورة على “إكس”

05:55

احذروا تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والامطار واردة

05:49

قرار اغلاق المحال التجارية قد يبدأ نهاية العام الجاري

05:40

بالساعات والابام والسنوات هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند الإقلاع عن التدخين

05:30

‏صدّق.. يحدث في جامعاتنا الخاصة

23:01

الذنيبات: الفوسفات يشكل قيمة مضافة للاستثمار في قطاع التعدين الأردني

22:55

وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2023-2024

22:26

هذا ما قاله ابراهيم شاهزادة على نشرة اخبار الثامنة

وفيات
شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله