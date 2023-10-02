مصرع 10 فتيات بحادث تدهور مأساوي لشاحنة مهاجرين في المكسيك

وطنا اليوم:لقي عشر مهاجرات كوبيات، بما فيهن قاصر، مصرعهن مساء الأحد، في حادث سير مروع، تعرضت له شاحنة مهاجرين.

من جهته أفاد المعهد الوطني للهجرات في بيان بأنه تم نقل 17 مهاجرًا كوبيًا آخرين، معظمهم من الإناث، إلى المستشفيات بسبب إصابات خطيرة نتيجة الحادث المروع.

بدوره عبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن حزنه لهذا الحادث المأساوي، داعيا الكوبيين الراغبين في الهجرة إلى اتخاذ طرق قانونية وآمنة للهجرة.

كما أفاد تقرير للشرطة بأنه من بين المصابين ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة وسبعة واثني عشر عامًا، بالإضافة إلى مراهق يبلغ سبعة عشر عامًا، وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات المحلية