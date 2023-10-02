حريق هائل يلتهم مقر مديرية أمن الإسماعيلية

وطنا اليوم:اندلع حريق حريق ضخم بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسبب في وقوع إصابات وانهيار الوجهة الرئيسية للمبنى، فيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه، وسط ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وامتداد ألسنة النيران إلى عدة طوابق، حيث أفيد عن سقوط أجزاء منه، فيما سجلت مشاركة سيارات الإطفاء التابعة للجيش المصري في عمليات إخماد الحريق.

وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن، ورفع أية مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شاهد عيان أن الحريق الذي اندلع في مديرية الأمن تسبب في سقوط مصابين، لافتاً إلى وجود أفراد داخل المديرية وقت اندلاع الحريق الكبير.

كما نقل موقع القاهرة 24 عن قناة أكسترا نيوز أن عدد الإصابات في الحريق بلغت 25، موضحاً أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، حيث دفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.

ومن جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.

وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية.

ردود أفعال واسعة

وعقب الحريق تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وسط ردود أفعال واسعة بين المصريين.

إذ كتب المصري سامي يوسف: “حدث ما هددوا به، بدأوا سيناريو الأرض المحروقة ، بلطجية الترامادول بدأوا مخططهم القذر، حريق هائل يلتهم مديرية أمن الاسماعيلية في مصر!!”.

من جهته، غرد المواطن عبد الرحمن مطر: “هل بدأ سيناريو السيسي ترامادول؟! حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر، الأحد، من أن بلاده يمكن أن تشهد اضطرابات تدوم لأسابيع بواسطة “100 ألف إنسان ظروفه صعبة”، مقابل حصول هؤلاء الأشخاص على أموال ومواد مخدرة، منها الترامادول.

فيما نشر مدون آخر صوراً للمبنى قيل إنها قبل وبعد الحريق: “قبل وبعد الحريق الذي أتى على مبنى قوى الأمن في الإسماعيلية في مصر”.

بينما كتبت فاطمة القدسي: “حرق عمدي لمديرية أمن الإسماعيلية عن طريق اشعال النار فى الممرات الداخلية للمبنى، فيحبس من بداخل المكاتب ويقتلون حرقاً وخنقاً كما شاهدتم عبر القنوات التى تنقل الحدث من بدايته. السيسي ينفذ تهديده”.