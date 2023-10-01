الأردن ورواندا يعفيان مواطنيهما من إجراءات طلب التأشيرة

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية رواندا بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية.

وبحسب الاتفاقية، تم اعفاء المواطنين في البلدين من إجراءات طلب التأشيرة والتكاليف ذات الصلة، مع استبعاد الحق في العمل.

كما يتعين على مواطني أي من الطرفين، الذين يحملون جوازات سفر عادية سارية المفعول دخول أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة أو العبور أو البقاء فيها لمدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الدخول.

وسمحت الاتفاقية، بأن يكون دخول حاملي جوازات السفر العادية في أراضي الطرف الآخر من نقاط الدخول والخروج الدولية، ويجب ألا تقل مدة صلاحية جوازات السفر العادية لمواطني أي من الطرفين عن 6 أشهر من وقت الدخول.

وذكرت الاتفاقية، بأنه يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر العادية السارية بتاريخ توقيع الاتفاقية.