بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الأوقاف يكرم سندس الصيداوي الحافظة لكتاب الله

منذ ساعتين
وزير الأوقاف يكرم سندس الصيداوي الحافظة لكتاب الله

وطنا اليوم:قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، بتكريم الطالبة سندس الصيداوي، البالغة من العمر 21 عامًا، الفائزة في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم.
وجاء هذا التكريم خلال استقبال وزير الأوقاف للطالبة الصيداوي يوم الأحد، بحضور الأمين العام للوزارة، الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد مدير التعليم الشرعي، سعيد الخطيب.
ويشار إلى أن الطالبة سندس حصلت على المركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، والتي أُقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. وتنافست في هذه المسابقة مع 60 مشاركة من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم.
وأكد الوزير الخلايلة على اهتمام القيادة الهاشمية بحفظة كتاب الله، ودعم الوزارة المستمر لدور حفظ وتعليم القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.
من جهتها، أشارت الطالبة سندس إلى أن فوزها بالجائزة جاء نتيجة للدعم المستمر والرعاية الملكية لتعليم وحفظ القرآن الكريم من خلال مراكز ودور القرآن التابعة لوزارة الأوقاف.
بدأت سندس رحلة حفظ القرآن في سن الحادية عشرة وتمكنت من إكمال حفظه في مدة قصيرة قدرها عشرة أشهر فقط، ولم تقتصر مشاركتها على مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية، بل شملت مشاركاتها العديدة في مسابقات دولية أخرى، ممثلةً بذلك المملكة الأردنية الهاشمية بفخر، إن هذا الإنجاز الكبير للطالبة سندس الصيداوي يعكس التفاني والاجتهاد في حفظ كتاب الله والسعي لتحقيق التفوق العلمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:30

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية

16:28

الملك يؤكد أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها

16:19

الثأر يقود أردنيا إلى حبل المشنقة

16:09

الحكومة تقترض سندات بقيمة 750 مليون دولار طرحها البنك المركزي

15:44

الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا

15:17

شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزيادات

14:55

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

14:52

الأمن العام يحذر الأردنيين من خطر انزلاق المركبات على الطرق

14:47

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025

14:39

الصحة تؤجل الحملة الوطنية للمطاعيم لهذا السبب

14:08

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

14:00

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

وفيات
شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله