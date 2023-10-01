وزير الأوقاف يكرم سندس الصيداوي الحافظة لكتاب الله

وطنا اليوم:قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، بتكريم الطالبة سندس الصيداوي، البالغة من العمر 21 عامًا، الفائزة في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم.

وجاء هذا التكريم خلال استقبال وزير الأوقاف للطالبة الصيداوي يوم الأحد، بحضور الأمين العام للوزارة، الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد مدير التعليم الشرعي، سعيد الخطيب.

ويشار إلى أن الطالبة سندس حصلت على المركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، والتي أُقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. وتنافست في هذه المسابقة مع 60 مشاركة من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وأكد الوزير الخلايلة على اهتمام القيادة الهاشمية بحفظة كتاب الله، ودعم الوزارة المستمر لدور حفظ وتعليم القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

من جهتها، أشارت الطالبة سندس إلى أن فوزها بالجائزة جاء نتيجة للدعم المستمر والرعاية الملكية لتعليم وحفظ القرآن الكريم من خلال مراكز ودور القرآن التابعة لوزارة الأوقاف.

بدأت سندس رحلة حفظ القرآن في سن الحادية عشرة وتمكنت من إكمال حفظه في مدة قصيرة قدرها عشرة أشهر فقط، ولم تقتصر مشاركتها على مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية، بل شملت مشاركاتها العديدة في مسابقات دولية أخرى، ممثلةً بذلك المملكة الأردنية الهاشمية بفخر، إن هذا الإنجاز الكبير للطالبة سندس الصيداوي يعكس التفاني والاجتهاد في حفظ كتاب الله والسعي لتحقيق التفوق العلمي.