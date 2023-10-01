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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

منذ 3 ساعات
الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، في العاصمة التركية أنقرة.
وأسفر الانفجار عن إصابة ضابطين من الشرطة، وفق ما أفاد وزير الداخلية التركي في بيان مفصل عقب الحادثة.
وأكد الأردن تضامنه مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضه واستنكاره التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان ، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تفاصيل الحادثة
وقال وزير الداخلية التركي: إن إرهابيين كانا بمركبة تجارية خفيفة، ونفذا هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف أنه أثناء الحريق، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة، فيما تم تحييد أحد المنفذين للهجوم بينما الآخر فجر نفسه.
وأكمل “سيستمر كفاحنا بلا قواعد حتى يتم تحييد آخر إرهابي”
ولاحقا قرر مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.


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