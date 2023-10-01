الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلَّاق والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وجدَّد رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء، التَّعازي إلى الأشقَّاء في جمهوريَّة العراق، بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، داعياً الله تعالى أن يتغمَّدهم بواسع رحماته، وأن يكتب للمصابين الشِّفاء العاجل.

وأكَّد الخصاونة الحرص على تعزيز التَّعاون بين البلدين الشَّقيقين، سيما في الجانبين الاقتصادي والمصرفي؛ مُشيداً بمستوى التَّعاون والعلاقات بين البنك المركزي الأردني ونظيره العراقي، والنِّظامين المصرفيين في البلدين الشَّقيقين، والتي هي علاقات متميِّزة وتكامليَّة ومرنة، وتتَّسم بأعلى ضوابط الحوكمة، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته التي أجراها إلى العراق قبل نحو شهرين، ولقائه رئيس مجلس الوزراء محمَّد شياع السُّوداني وكبار المسؤولين العراقيين، حيث جرى التَّوافق على تعزيز سُبُل التَّعاون بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثُّنائي، أو في إطار آليَّة التَّعاون الثُّلاثي التي تجمع الأردن ومصر والعراق، والتي نتطلَّع من خلالها إلى تنفيذ مشروعات كُبرى تعود بالنَّفع والفائدة على الدُّول الثلاث.

بدوره، قدَّم محافظ البنك المركزي العراقي الشُّكر للأردن على مواقفه الصَّادقة وتضامنه مع جمهوريَّة العراق جرَّاء حادث الحريق الأخير، مؤكَّداً أنَّ هذه المواقف نابعة من التَّرابط الوثيق، والعلاقات المتميِّزة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.

كما أكَّد العلَّاق أنَّ العلاقة بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأردني متميِّزة جدَّاً، وتعكس الرَّوابط الوثيقة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنَّ البنك المركزي العراقي لا يتردَّد في طلب المشورة والاستعانة بالكفاءات والخبرات الأردنيَّة سواءً من القطاع المصرفي أو البنك المركزي الأردني الذي قطع أشواطاً كبيرة في تطوير سياساته ومواكبة التغيُّرات وتدعيم قدرات الشَّباب في مجال الإدارة