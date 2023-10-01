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الصحة تنفي توزيع أوراق للموافقة على مطعوم الحصبة

منذ 19 ثانية
الصحة تنفي توزيع أوراق للموافقة على مطعوم الحصبة

وطنا اليوم:نفت وزارة التربية والتعليم توزيع أوراق تطلب موافقة أولياء الأمور لإعطاء أبنائهم مطعوم الحصبة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور أحمد المساعفة، إن الورقة المتداولة لاشتراط موافقة أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم ضد الحصبة ليست صحيحة.
وأضاف في تصريحات اذاعية ، أن التطعيم في المدارس ضد الحصبة بلقاح (mr)لم يبدأ بعد، موضحا أن الورقة المتداولة تعود لأيام كورونا، حيث كان يشترط الحصول على موافقة ولي الأمر لإعطاء الطالب مطعوم كورونا.
وتابع: “ندعم جهود وزارة الصحة في حملة التطعيم ضد الحصبة، حيث أثبتت مأمونيتها وفعاليتها”.
وأورد بأن وزارة التربية والتعليم تشترط لقبول الطلبة في الصف الأول الحصول على المطاعيم المقررة من وزارة الصحة وإحضار كرت التطعيم


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