بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مرشحون أردنيون ضمن الدفعة الجديدة لأكاديمية الشرطة القطرية

منذ 6 ثواني
مرشحون أردنيون ضمن الدفعة الجديدة لأكاديمية الشرطة القطرية

وطنا اليوم:أعلنت أكاديميةُ الشّرطة القطرية، عن استقبال 6 مرشحين أردنيين ضمن الدفعة العاشرة من الطلبة المرشحين للدراسة في الأكاديمية التابعة لوزارة الداخلية في قطر.
والطلبة الأردنيون هم الوحيدون غير القطريين الذين تم قبولهم للدراسة في أكاديمية الشرطة، حيث أن جميع الطلبة الآخرين والبالغ عددهم 116 طالبا، قطريون.
وذكرت أكاديمية الشرطة القطرية، في بيان اليوم الأحد، أن الطلبة الجدد سيبدأون الفترة التأسيسية الأولى التي تمتدُّ لمدة 50 يومًا، بهدف نقل الطالب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، بشكل تدريجي ضمن خُطة تدريبية محكمة، يتعلم من خلالها المرشحون الاعتماد على النفس والضبط والربط العسكري.
كما استقبلت الأكاديمية الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين لدبلوم العلوم الشرطية بمعهد الشرطة، والبالغ عددهم 118 طالبًا من وزارة الداخلية القطرية، و30 طالبًا من قوة الأمن الداخلي القطرية.
وسيخضع الطلبة للفترة التأسيسية الأولى لمدة 50 يومًا، لتحويلهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية.
وتشمل الفترة التأسيسية مرحلتين تتضمنان تدريبات عسكرية في المشاة، والأسلحة، واللياقة البدنية، والرماية، إضافةً إلى محاضرات تمهيدية في الضبط العسكري، وقانون الخدمة العسكرية، ومواد عملية في الإسعافات الأولية.
وبعد استكمال الفترة التأسيسية يلتحق المتدربون بالبرنامج الأكاديمي، الذي يشمل مواد شرطية، وقانونية، ومواد في المتطلبات عامة كاللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:33

فرص استثمارية بـ 42 مليون دينار أردني

11:30

انطلاق معرض إكسبو 2023 الدوحة الاثنين بمشاركة الأردن

11:07

خطة وطنية للتعامل مع انهيارات السدود وانقطاع الكهرباء والاتصالات

11:03

السير تدعو لتصويب لوحات المـركبات غير الواضحة

10:58

حماية المستهلك: ارتفاع بعض اصناف الخضار بسبب الممارسات الاحتكارية لبعض التجار

10:50

عمال صيانة في مستشفى حكومي بلا أمان وظيفي وحقوق

10:28

الجغبير: معرض JOHOME باكورة لمعارض قطاعية ينظمها برنامج صنع في الأردن

10:25

هجوم إرهابي في أنقرة ووزير الداخلية يكشف التفاصيل

10:16

ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار

10:06

رفع عمولة شحن المركبات الكهربائية 3 قروش لكل كيلو واط

10:01

وزير الطاقة : نحتاج إجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد للتأكد من وجود النفط

09:56

الأمن السيبراني يطلق منصة لحماية الأفراد من حوادث الانترنت

وفيات
وفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريز