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ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي

منذ 37 ثانية
ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، الجمعة، مقطع فيديو تضمن حضوره لمهرجان الهجن والشعر النبطي في نسخته الثالثة، أمس الخميس.
وقال ولي العهد، في تدوينة أرفقها مع مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: “أجواء مميزة شهدتها يوم أمس في مهرجان الهجن والشعر النبطي حيث الأصالة والتاريخ”.
وكان سمو ولي العهد، رعى الخميس، حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في نسخته الثالثة، الذي أقيم على مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن بمنطقة الديسة.
وسلم سموه الجوائز للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الشعر النبطي، التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة.
وشاهد سموه عرضا مرئيا يلخص فعاليات اليوم الأول والثاني من المهرجان


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