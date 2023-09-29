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قذيفة ضالة تخترق ملعب كرة قدم في دولة إفريقية

29 سبتمبر 2023
قذيفة ضالة تخترق ملعب كرة قدم في دولة إفريقية

وطنا اليوم:قُتل شخص وأصيب 11 آخرون عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد الجيش الخميس.
وقال الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي إن جندياً كونغولياً أطلق “بشكل غير متعمد” قذيفة “آر بي جي” سقطت في ملعب “ستاد دو لونيتي” في غوما.
وأشار في بيان إلى إصابة 12 شخصاً توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأوضح نجيكي أن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبّب بإطلاق القذيفة.
وقال برنس مومبيري المقيم في غوما وكان موجوداً في محيط الملعب وقت وقوع الحادث، إنه رأى لاعبين مصابين يخرجون من الملعب.
وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم التحقق من صحّتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين بالإضافة إلى شاب مضرج بالدماء يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.
ويقع “ستاد دو لونيتي” على بعد حوالى 30 كيلومتراً من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمرّدي إم23 الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتهم حمل السلاح في أواخر العام 2021.
وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، نتيجة النزاعات التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين


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