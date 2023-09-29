بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

بحث لطبيب أردني وفريقه يستحوذ على اهتمام الإعلام الأمريكي

29 سبتمبر 2023
بحث لطبيب أردني وفريقه يستحوذ على اهتمام الإعلام الأمريكي

وطنا اليوم:سلطت وسائل الإعلام الأمريكية النظر على الطبيب الأردني أحمد امجد طوباسي، بعد أن قام برفقة فريقه البحثي، بإجراء بحث طبي في مجلات علمية وعالمية عن تلوث الهواء وعلاقته بالجلطات الدماغية.
الطبيب طوباسي، الذي لم يمض على تخرجه سوى أربعة أشهر من الجامعة الأردنية، نالت أعماله البحثية التي شارك فيها في الولايات المتحدة استحسانًا واسعًا.
وأظهرت نتائج البحث، وجود علاقة قوية ومعنوية بين ملوثات الهواء الغازية والجسيمية وحدوث ومعدلات الوفيات بالسكتة الدماغية، ما يؤكد أهمية تنفيذ المبادرات العالمية لتطوير السياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء. ومن خلال القيام بذلك، تخفيف عبء السكتة الدماغية وعواقبها.
ويشار إلى أن الطبيب احمد أمجد طوباسي يعمل حاليا في مركز أبحاث جامعة vanderbilt الأمريكية وله العديد من الأبحاث الطبية المنشورة في مجلات علمية مرموقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

موسكو تسمح للأوكرانيين بدخول أراضيها بدون تأشيرات

20:32

الرياطي يطالب بإلغاء حفلة عمرو دياب .. لهذه الأسباب

20:21

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي

20:00

إغلاق مترو نيويورك بسبب الأمطار الشديدة

19:56

الخارجية تدعو الأردنيين في نيويورك إلى الحيطة والحذر

19:52

رغم بدء الخريف .. المغرب تحت وطأة موجة حر شديدة

19:41

ماذا قالت السفيرة الأمريكية عن جولتها للتعرف على تاريخ الاردن

19:30

حزب إرادة في بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد… فيديو

19:26

الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة

19:20

وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل وابنته الصغيرة بحادث سير في مكة

19:11

السماح بارتداء الحجاب في أولمبياد باريس

19:06

الخلايلة يستعرض مسيرة الإصلاح في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات

وفيات
وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023