بحث لطبيب أردني وفريقه يستحوذ على اهتمام الإعلام الأمريكي

وطنا اليوم:سلطت وسائل الإعلام الأمريكية النظر على الطبيب الأردني أحمد امجد طوباسي، بعد أن قام برفقة فريقه البحثي، بإجراء بحث طبي في مجلات علمية وعالمية عن تلوث الهواء وعلاقته بالجلطات الدماغية.

الطبيب طوباسي، الذي لم يمض على تخرجه سوى أربعة أشهر من الجامعة الأردنية، نالت أعماله البحثية التي شارك فيها في الولايات المتحدة استحسانًا واسعًا.

وأظهرت نتائج البحث، وجود علاقة قوية ومعنوية بين ملوثات الهواء الغازية والجسيمية وحدوث ومعدلات الوفيات بالسكتة الدماغية، ما يؤكد أهمية تنفيذ المبادرات العالمية لتطوير السياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء. ومن خلال القيام بذلك، تخفيف عبء السكتة الدماغية وعواقبها.

ويشار إلى أن الطبيب احمد أمجد طوباسي يعمل حاليا في مركز أبحاث جامعة vanderbilt الأمريكية وله العديد من الأبحاث الطبية المنشورة في مجلات علمية مرموقة