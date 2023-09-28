قتيلان في إطلاق النار داخل مستشفى في روتردام

وطنا اليوم:قتل شخصان فيما أصيبت فتاة بجروح بالغة بعدما اطلق مسلح (32 عاما) النار الخميس داخل شقة ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية.

وكان المسلح الذي يرتدي زيا عسكريا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن الهولندي المدججين بالأسلحة والمتردين للدروع الواقية في المستشفى، الذي غادره كثيرون رافعين أيديهم.

وتقول السلطات المحلية إن حرائق اندلعت في موقعي إطلاق النار