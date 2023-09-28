استياء حكومي من بطء الانجاز في مستشفى الاميرة بسمة الجديد

وطنا اليوم:ابدى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن استياءه من بطء نسبة الانجاز والعمل في مشروع مستشفى الاميرة بسمة الجديد جنوب مدينة اربد .

واعرب خلال زيارته لموقع المشروع عن انزعاجه من تدني نسبة الانجاز في المشروع ووجود عدد من الملاحظات الفنية التي بحاجة لمعالجتها .

واوعز الوزير بوجوب معالجة الاشكالات الحاصلة بالمشروع وفورا وبلا اي تأخير، مبديا استغرابه من حصول تأخير وبطء في نسب الانجاز والعمل .

وأمهل المهندس ابو السمن الجهة المتعاقدة لتنفيذ المشروع بوقت محدد للالتزام والتقيد بالوصول لنسبة الانجاز المطلوبة تجنبا لاتخاذ اجراءات بحقها، مشددا على ضرورة خضوع كل العاملين بالمشروع للضمان الاجتماعي حفاظا على حقوقهم .

وشدد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، على ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وأكد خلال جولة تفقدية لعدد من المشاريع في المحافظة أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، معربا عن عدم رضاه عن سير الأعمال في المشروع وعزمه على تصويب الاختلالات بأسرع وقت ممكن.

وقال أبو السمن أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الاجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

هذا وقد بلغت نسبة الانجاز في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 64٪؜ ومن المتوقع إنهاء الأعمال فيه وتسليمه الى وزارة الصحة مع نهاية شهر حزيران 2024.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 90 مليون دينار وممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة، كما تبلغ طاقته الاستيعابية بحدود 540 سرير ومساحته الاجمالية بحدود 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة والطابق الأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى.

وكان وزير الأشغال قد استهل جولته بمحافظة إربد بتفقد سير الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق بلعما-النعيمة بمراحله الثلاث، والذي شارفت الأعمال فيه على الانتهاء حيث من المنتظر فتح الطريق أمام حركة السير بشكل كامل مع نهاية الشهر المقبل.

والمشروع هو إعادة انشاء للطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية اضافة الى اعمال الانارة والتأثيث بعناصر السلامة المرورية ويتكون من ثلاثة مراحل تمتد الاولى من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وبطول اجمالي ( ٤,٤٠٠ ) كم ، امام المرحلة الثانية فتمتد من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وبطول اجمالي (٥,١) كم ، فيما تمتد المرحلة الثالثة من تقاطع النعيمة باتجاه بلعما وبطول اجمالي (5.220) كم.

وفي سياق متصل، تفقد ابو السمن مشاريع مدرستين، الأولى مدرسة ابدر الثانوية للبنات ، حيث تم انشاء هذه المدرسة على نمط (الأبنية المنمذجة) للحصول على اعلى جودة واقل مدة تنفيذ ، حيث تتكون المدرسة من أربعة طوابق وملاعب وساحات خارجية وأسوار وبوابات المداخل والمخارج وأرصفة ومواقف سيارات.

اما المدرسة الثانية فهي مدرسة النهضة الثانوية المختلطة ، والممولة من الاتحاد الأوربي بإدارة بنك الإعمار الالماني ، وتشمل الاعمال على مبنى رئيسي يتسع (1210) طالب ، ومختبرات علمية ومكتبة وقاعات متعددة الأغراض اضافة الى خلايا كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية