العثور على جثة بطلة وادي الذئاب سيدا أوغلو في حديقة عامة

وطنا اليوم:عُثر على الممثلة التركية سيدا فتاح أوغلو جثّة هامدة في إحدى الحدائق بمنطقة بيوغلو، وفق ما أفادت عدّة مواقع تركيّة، وبحسب ما كُشف، فإنّ الشرطة توجّهت في تمام الثامنة صباحًا إلى الحديقة بعدما تمّ الابلاغ عن وجود جثة هامدة، وتبيّن بعد التدقيق الأوّلي، أنّ الرصاصة اخترقت الجانب الأيمن من رأس الضحية، كما وجدت الشرطة إلى جانبها مسدسًا مرخّصًا وأدوية مضادّة للاكتئاب في حقيبتها.

وشاركت سيدا (44 عامًا)، الأحد الماضي، صورة لها في حسابها عبر “إنستغرام”، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “أَحِبَّ الحياة واحمِ جسدك”.

كما نقل عن أنّ طالبًا جامعيًا عثر على الجثة، وقال في إفادته للشرطة: “سمعت صوت طلق ناريّ بينما كنت أمشي، وعندما لحقت الصوت وجدت امرأة مستلقية على ظهرها، مصابة بطلق ناريّ في الرأس، فأبلغت الشرطة على الفور، ولا يزال التحقيق في الحادثة مستمرًا، في انتظار تقرير الطب الشرعي، خصوصًا أنّ الموقع الذي حصلت فيه الحادثة كان خاليًا من كاميرات المراقبة.

وأصدر حساب مسرح مدينة اسطنبول بيانًا نعى فيه سيدا، وجاء فيه: “نشعر بحزن عميق لفقدان الممثلة القيّمة في مسرحنا، عزيزتنا سيدا فتاح أوغلو، آلامنا كبيرة جدًا”.

وجاءَ هذا، بعدَ نحو أسبوع على انتحار الممثلة التركية ميرفي كيالب، بإطلاقها رصاصة على نفسها من مسدس والدها، بسبب الكاَبة والضغوط النفسية.