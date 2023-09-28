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اجتماع أمني للإطلاع على خطط الطوارئ في الشتاء

منذ ساعة واحدة
اجتماع أمني للإطلاع على خطط الطوارئ في الشتاء

وطنا اليوم:ترأس مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنيا، بحضور مساعديه وكبار الضباط، اطلع من خلاله على أهم الخطط الموضوعة للتعامل مع حالات الطوارئ، والظروف الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء.
ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير جلالته للجهود المبذولة من منتسبي الأمن العام في المجالات والاختصاصات كافة.
وأشاد بكفاءة التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في المديرية، وكذلك التنسيق المتواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية الشريكة في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية لمختلف المواطنين.
وأكّد أهمية مواصلة التطوير والتحديث في مديرية الدفاع المدني، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الحماية المدنية، لا سيما حسن الاستجابة وسرعتها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف الظروف والأوقات.
واستمع إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع المدني استعرض من خلاله المراحل التي وصلت إليها خطة التطوير والتحديث في الدفاع المدني الجاري العمل على تنفيذها لتعزيز القدرات العملياتية والبشرية والتقنية، ورفد فرق وطواقم الدفاع المدني المتخصصة بكوادر مؤهلة وآليات ومعدات حديثة قادرة على تقديم الإضافة الحقيقية لقيمة الجهود المبذولة.
وأكّد مدير الأمن العام ضرورة الاستمرار في مراجعة الخطط وتقييمها، وفقاً للمتغيرات، ومواصلة العمل للارتقاء بكفاءة أنظمة نقل البيانات والبلاغات، وآليات تدفق المعلومات بين المسعفين والعاملين في الميدان مع الجهات الطبية وغرف العمليات، وتدريب عناصرها وتأهيلهم وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة.
كما وجّه إلى استمرار العمل وبذل الجهود والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات، والاستعداد الدائم للتعامل مع اي طارئ لا سيّما مع بداية دخول فصل الشتاء وما قد يصاحبه من حالات عدم الاستقرار الجوي، لافتًا في هذا المجال إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لتطبيق أفضل الممارسات بحرفية ومهنية عالية.
وفي السياق الأمني، أكد مدير الأمن العام الاستمرار بالحملات الأمنية لمنع الجريمة والتصدي لها، والواجبات الأمنية الاعتيادية والطارئة لمساندة عمل المؤسسات الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة، بتنسيق قائم ومتواصل مع مختلف الجهات الرسمية وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وأشار اللواء المعايطة إلى أهمية الجهود الأمنية والمرورية المبذولة في الميدان لإنفاذ القوانين، ونشر الطمأنينة في المجتمع، وما يرافق هذه الجهود من مسار توعوي يجسد حرص مديرية الأمن العام على توفير الوقاية والحماية، وتوطيد الشراكة المجتمعية بين رجل الأمن والمواطن.


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