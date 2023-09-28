بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات لأهالي غزة

منذ ساعة واحدة
المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات لأهالي غزة

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/76، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية لعدد من الجمعيات الخيرية والأسر العفيفة، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
من جهتم، عبر أهالي القطاع ورؤساء الجمعيات الخيرية عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على دعمه الموصول، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي، متضرعين الى الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الهاشمية وأن يسبغ على الأردن النعم والخيرات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة 10 تجار

20:10

إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالأردن

19:52

استياء حكومي من بطء الانجاز في مستشفى الاميرة بسمة الجديد

19:45

لجنة التحقيق في عزل بايدن: 9 من عائلته استفادوا من منصبه

19:38

العثور على جثة بطلة وادي الذئاب سيدا أوغلو في حديقة عامة

19:21

اجتماع أمني للإطلاع على خطط الطوارئ في الشتاء

19:16

تشكيلات وترفيعات وإحالات وانهاء خدمات في وزارة التربية (أسماء)

19:03

امناء نماء يحددون خارطة طريق لكافة الاستحقاقات القادمة

19:02

الأردن يُرشح فيلم إن شاء الله ولد لجوائز الأوسكار

18:59

الإدارة المحلية تعمّم بالاستعداد لفصل الشتاء

16:36

الصحة: تنفيذ حملة التطعيم دون طلب موافقة أولياء الأمور

16:25

الزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله

وفيات
الزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 26-9-2023