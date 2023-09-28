المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات لأهالي غزة

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/76، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية لعدد من الجمعيات الخيرية والأسر العفيفة، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

من جهتم، عبر أهالي القطاع ورؤساء الجمعيات الخيرية عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على دعمه الموصول، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي، متضرعين الى الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الهاشمية وأن يسبغ على الأردن النعم والخيرات