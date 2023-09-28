امناء نماء يحددون خارطة طريق لكافة الاستحقاقات القادمة

وطنا اليوم:نظم حزب نماء في عمان اجتماعًا بحضور أمناء الحزب لبحث وتقييم العديد من القضايا الموجودة على اجندة الحزب

وبدأ الاجتماع بكلمة الامين العام لحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة الذي ترأس الاجتماع وتحدث عن الدور الذي يلعبه كل الأمناء في تنفيذ القرارات الخاصة بالحزب في ظل الاستحقاقات القادمة

وأشار الامين العام إلى ضرورة التواصل المستمر بين أمناء حزب نماء مؤكدا على اهمية التواجد بين المواطنين من خلال زيارات ميدانية لمختلف محافظات وقرى المملكة كما طلب من الحضور بضرورة الاستعداد لكافة الاستحقاقات القادمة.

وتم الاتفاق بشكل خاص على تحديد مهام المجلس الاقتصادي وهو المعني يتطبيق برنامج نماء الاقتصادي وفكرة محلية التنمية

وشرح الدكتور الرواشدة بشكل مفصل واقع الوضع الاقتصادي الاردني مقارنة بالاقتصاد العالمي و واقع النمو اللاقتصادي المحلي حيث ان الاقتصاد الاردني يعاني من نمو متراجع بسبب عدة عوامل

ثم قدم الامين العام الرواشدة مهام الحضور بشكل مفصل والخطط المستقبلية الموكلة للجميع في مختلف المجالات ومختلف التخصصات

كما وتم بحث وتقيم المؤتمر العام الذي عقد في التاسع من ايلول من هذا الشهر والذي لقي رضا جميع الاعضاء

ثم استمع الحضور الى عدد من المداخلات والاستفسارات التي قدمها بعض الامناء

واختتم المجتمعون بتأكيد على ان حزب نماء هو حزب وطني يضم جميع شرائح المجتمع الاردني ويسعى للنهوض بالحياة السياسية والاقتصادية ودعم مسيرة الديموقراطية وخدمة الوطن والمواطن .