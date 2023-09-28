بعد طرده من كوريا الشمالية.. الجندي ترافيس كينغ في عهدة الجهات الأمريكية

وطنا اليوم:ذكرت شبكة “سي إن إن” أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ وصل إلى قاعدة عسكرية في تكساس، في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعدما طردته كوريا الشمالية، التي دخل حدودها قبل شهرين.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع “البنتاغون”، قوله إن كينغ وصل على متن رحلة جوية عسكرية أمريكية هبطت في كيلي فيلد بقاعدة سان أنطونيو-فورت سام هيوستن المشتركة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، بات رايدر، في بيان: “نجح المسؤولون في تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من كوريا الشمالية، ونحن نقدر العمل الشاق الذي قام به الأفراد في الجيش والقوات الأمريكية ووزارة الدفاع لإعادة الجندي كينغ إلى وطنه، ونشكر حكومتي السويد والصين على مساعدتهما”.

يذكر أن الجندي ترافيس كينغ عبر إلى كوريا الشمالية في يوليو (تموز)، ويُعتقد أنه أول جندي أمريكي يقوم بذلك منذ عام 1982. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن كينغ عبر “عمداً ودون تصريح” إلى كوريا الشمالية.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس، الأربعاء، أن السلطات “قررت طرد كينغ لأن التحقيق الذي كانت تجريه معه انتهى”