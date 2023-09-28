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وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

28 سبتمبر 2023
وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

وطنا اليوم:توفيت، الخميس، الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على “فيسبوك”.
وكتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله”.
يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.نطلقت في مسيرتها الفنية، ومن أشهر أغانيها الوطنية “يا أغلى اسم في الوجود يا مصر”


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