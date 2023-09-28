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الأمانة: تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي الجمعة

28 سبتمبر 2023
الأمانة: تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى، أنه بالتعاون مع ادارة السير سيتم اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي ( دوار الشميساني ) .
وحسب مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي ياتي هذا الاجراء المروري لتنظيم حركة سير دخول المركبات للدوار وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار .
وأضاف أن الاشارة الضوئية ستعمل بثلاث اطوار ، وان جميع الحركات الموجودة حالياً على الدوار ستبقى كما هي بعد ربطها بالاشارة الضوئية باستثناء حركة السير للقادمين من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) ومن شارع خير الدين التونسي حيث سيتم توجيه السير عبر جسر الشميساني للوصول الى ميدان الامير غازي بن محمد ( الدوار الرابع ) او ميدان الملك طلال ( الدوار الثالث ) او استخدام نفق الشميساني للقادم من دوار الداخلية ونفق الاقتصاد للوصول الى ميدان الملك طلال ( الدوار الثالث ) .
وأكد الحنيطي تزويد التقاطع وجميع الطرق والمحاور المحيطة بوسائل السلامة المرورية والشواخص الارشادية والتحذيرية مع تواجد كوادر امانة عمان وادارة السير بالموقع لمتابعة اعمال التشغيل


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