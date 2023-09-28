الجيش يدعو مواليد 2006 للحصول على دفتر خدمة العلم

وطنا اليوم:دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الافراد – دائرة التعبئة والجيش الشعبي؛ جميع “المواليد عــام 2006 الذكور” إلى مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم للحصول على دفاتر خدمة علم.

ويأتي ذلك لتصويب أوضاعهم وحصرهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 تشرين الاول 2023 واستناداً للمادة (15) من قانون خدمة العلــم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لعام 1986 والتي تنص (على كل أردني أكمل السابعة عشرة من عمره ضرورة الحصول على دفتر خدمة علم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من عمره).