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فرص لأمطار مُتفرقة في بعض مناطق الأردن الأسبوع القادم

27 سبتمبر 2023
فرص لأمطار مُتفرقة في بعض مناطق الأردن الأسبوع القادم

وطنا اليوم:تُشير أحدث قراءات الخرائط الجوية بأن الأجواء الحارة نسبياً التي تسود في غالبية مناطق المملكة منذ قرابة أسبوع ستنتهي مطلع الأسبوع القادم بسبب تقدم تدريجي لكتلة هوائية لطيفة الحرارة حيث تعود الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون خريفية، بحسب موقع طقس العرب.
تشير ذات الخرائط بأنه مع تزايد تأثير الكتلة اللطيفة على المملكة منتصف الأسبوع القادم ستتسبب بتغيرات ملموسة على الطقس.
وتأتي الكتلة اللطيفة المُرتقبة على المملكة الأسبوع القادم، نتيجة تمركز مرتفع جوي فوق أجزاء واسعة من أوروبا وشمال غرب إفريقيا، بحيث يؤدي ذلك إلى الدفع بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد مُباشرة من منطقة البلقان وجنوب شرق القارة الأوروبية عبر تركيا إلى بلاد الشام وذلك بدءاً من الأحد القادم ويتزايد تأثيرها يومي الإثنين والثلاثاء.
وكمُلخص عام فيتوقع أن يكون تأثيرها على المملكة كالتالي:

-ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة مع فرص لهطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق.

– المناطق المشمولة بفرص الأمطار عشوائية.

-انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وتُصبح أبرد من مُعدلاتها بِعدّة درجات مئوية.

-أجواء لطيفة الحرارة نهاراً في غالبية المناطق.

-تسود أجواء توصف بالباردة نسبياً نسبةً مع الليالي الماضية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وظهور لبعض الغيوم المنخفضة


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