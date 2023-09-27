بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصناعة :منع دخول المواد الاسبستية إلى الأردن

27 سبتمبر 2023
الصناعة :منع دخول المواد الاسبستية إلى الأردن

وطنا اليوم:عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بمنع إدخال المواد الاسبستية أو أيّ منتجات تحتوي على مواد اسبستية إلى البلاد.
وكانت وزارة الصحة قد خاطبت الجمارك العامة بشأن عدم السماح بإدخال الاسبستية والتي تدخل في بضائع؛ الأنابيب الأسمنتية، وألواح التسقيف، وبلاط الأسقف والأرضيات، والكسكيت، والخيوط والحبال، وكوابح المركبات، والملابس الواقية من الحريق، والمواد العازلة، وأغلفة الأبواب المقاومة للحرائق، وبعض المنتجات الورقية.
وتكمن خطورة المواد الاسبستية حين تعرضها إلى عوامل تؤدي إلى تكسرها وتطاير أليافها واستنشاقها عبر الجهاز التنفسي مما يتسبب بالعديد من الأمراض السرطانية، وفقًا لأطباء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:49

هذا رأي الروابدة في الحياة الحزبية و اللاجئيين … وختم “في فمِ ماء”

04:48

العراق يعلن الحداد 3 أيام عقب حريق بحفل زفاف

04:48

وزير الاوقاف يدخل على خط مواقع التواصل الاجتماعي

22:43

رئيس الوزراء يرعى افتتاح المجمع التجاري الترفيهي “النافورة مول” في العقبة

20:38

لماذا تغيرت لهجة عمّان الرسمية تجاه دمشق؟

20:36

فرص لأمطار مُتفرقة في بعض مناطق الأردن الأسبوع القادم

20:11

شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله

20:05

المملكة تشهد موجة اغلاقات في قطاع المطاعم

19:47

الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

19:46

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال بدير وال ميقاتي.

19:44

بلدية اربد تزيل اعتداءات محال على الشارع العام في المدينة الصناعية

19:36

الصحة العالمية واليونيسف: لقاح الحصبة MR آمن وفعّال

وفيات
شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 26-9-2023زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | |