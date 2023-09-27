الصناعة :منع دخول المواد الاسبستية إلى الأردن

وطنا اليوم:عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بمنع إدخال المواد الاسبستية أو أيّ منتجات تحتوي على مواد اسبستية إلى البلاد.

وكانت وزارة الصحة قد خاطبت الجمارك العامة بشأن عدم السماح بإدخال الاسبستية والتي تدخل في بضائع؛ الأنابيب الأسمنتية، وألواح التسقيف، وبلاط الأسقف والأرضيات، والكسكيت، والخيوط والحبال، وكوابح المركبات، والملابس الواقية من الحريق، والمواد العازلة، وأغلفة الأبواب المقاومة للحرائق، وبعض المنتجات الورقية.

وتكمن خطورة المواد الاسبستية حين تعرضها إلى عوامل تؤدي إلى تكسرها وتطاير أليافها واستنشاقها عبر الجهاز التنفسي مما يتسبب بالعديد من الأمراض السرطانية، وفقًا لأطباء