الصحة العالمية واليونيسف: لقاح الحصبة MR آمن وفعّال

وطنا اليوم:أصدرت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، أكدتا فيه أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)، الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن، يعد آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها.

وبحسب ما ورد ، أشار البيان إلى أنه ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19، انخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن بشكل مقلق للغاية، حيث فوّت ما يقرب من 112000 طفل دون سن الخامسة –جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، أي أكثر من 6 من كل 10 أطفال في هذه الفئة العمرية، وقد أدى تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المطعمين بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان من هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، إن “الحصبة مرض مميت ومعدٍ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة من خلال التطعيم، ولكن لتهيئة ظروف المناعة المجتمعية من أجل حماية مجتمعاتنا، من الضروري أن نحقق نسب تغطية تصل إلى 95 في المائة أو أكثر بجرعتين على الأقل من المطاعيم التي تحمي من الحصبة”.

من جانبه، أكد ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، أن “اللقاحات تعد واحدة من أعظم وأبرز قصص النجاحات التي حققتها البشرية بهدف القضاء على الأمراض وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال. إن إعادة بناء المناعة المجتمعيةفي الأردن من خلال التطعيم الروتيني وحملات الاستدراك ستساعد في حماية الأطفال ومنع إنهاك نظام الصحة العامة بسبب تفشي الأمراض”.

وبحسب البيان، يتم شراء لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) المزمع استخدامه من السوق العالمية من معهد الأمصال الهندي (SII)، وفي عام 2022 كان معهد الأمصال الهندي مسؤولاً عن ما يقرب من 236 مليون جرعة من لقاحات الحصبة-الحصبة الألمانية (MR) التي تم شحنها عالميًا، وهو ما يمثل حوالي 80% من إجمالي حجم اللقاح ذاته المستخدم عالمياً.

“ويعدّ معهد الأمصال الهندي إحدى الشركتين الوحيدتين المؤهلتين مسبقاً من قبل منظمة الصحة العالمية لصنع هذا اللقاح وتوزيعه، وتستخدم 81 دولة لقاح (MR) المصنع من قبل من معهد الأمصال الهندي في جميع أنحاء العالم”، على ما ذكره البيان.

وأضاف البيان أن “التأهيل المسبق التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية تعني أن اللقاح المنتج آمن وفعّال. ويجدر الإشارة أن منظمة الصحة العالمية تتبع معايير صارمة لاعتماد إدراج اللقاح في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المؤهلة مسبقاً. وتشمل الفعالية، والثبات الحراري، وشكل المنتج، ووضع العلامات، ويتم استيفاء هذه الشروط ومتابعة نفاذها من خلال عمليّات إعادة التقييم المنتظمة، وفحص مواقع التخزين، وتنفيذ الاختبارات المستهدفة والتحقيق في أي شكاوى أو أعراض جانبية قد تطرأ حول المنتج”.

وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح الحصبة الألمانية للتحصين ضد تفشي المرض في حالات تفشي الحصبة أو الحصبة/الحصبة الألمانية في البلدان التي تم ادراج لقاح الحصبة الألمانية في برنامجالتطعيم الروتيني الخاص بها.

ولفت البيان إلى أن اليونيسف قامت منذ عام 2021 بشراء أكثر من 436 مليون جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية بحيث تستفيد منها 57 دولة حول العالم.

“واستجابة لهذا الخطر الداهم، قامت وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، بوضع خطة شاملة للاستجابة لتفشي مرض الحصبة، والتي اشتملت على أنشطة تطعيم تكميلية ضد الحصبة – الحصبة الألمانية (MR)كعنصر رئيسي”، وفق البيان.

وأكدت المنظمتان التزامهما الدؤوب تجاه وزارة الصحة ودعم الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية، وتزويد العاملين في مجال الصحة بالموارد والدعم الذي يحتاجونه، وتقديم المطاعيم المنقذة لحياة الأطفال