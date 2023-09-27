فلكيا.. رمضان وعيدا الفطر والأضحى في هذا الموعد

وطنا اليوم:تشير الحسابات الفلكية الخاصة بهلال رمضان للعام الهجري 1445 الحالي إلى أن موعد تولد هلال رمضان سيكون فلكيا في تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق2024/3/10 من العام المقبل.

وبحسب ما كشف خبير فلكي فإنه على ضوء الحسابات الفلكية سيكون يوم الاثنين الموافق 11 /3/ 2024 هو أول شهر رمضان 1445 هجري.

عيدا الفطر والأضحى

وأضاف الخبير أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شوال عيد الفطر المبارك سيتولد في تمام الساعة 9:21 مساء يوم الاثنين الموافق 2024/4/8 من العام المقبل، وعليه يكون يوم الأربعاء الموافق 2024/4/10 أول أيام عيد الفطر السعيد.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يتولد هلال ذي الحجة لعام 1445 في تمام الساعة 3:38 مساء يوم الخميس الموافق 6/6/2024، وعليه يكون يوم الجمعة الموافق 7/6/2024 أول أيام شهر ذي الحجة ويكون يوم السبت وقفة عرفة ويوم الأحد الموافق 17/6/2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك