طفرة في الأردن تصل ذروتها بيوم السياحة العالمي

وطنا اليوم:بعد ثلاث سنين عجاف في قطاع السياحة الحيوي، قفز الأردن إلى المرتبة الثامنة عربياً والحادية والستين عالمياً على سلم الدول الأكثر جذباً للسيّاح باستقباله ثلاثة ملايين و567 ألف زائر منذ مطلع 2023.

وأغلقت نسبة الإشغال الفندقي في العقبة عند 100 بالمئة في نهاية الأسبوع مدفوعة بأنشطة متنوعة فنّية، ثقافية، ترفيهية ورياضية.

وفي يوم السياحة العالمي، تقود السياحة القطاعات الأسرع نموا في بلد يزهو ب 15 ألف موقع أثري وسياحي مسجّل من بين 100 ألف موقع على امتداد ما بات يعرف ب”مُتحف مفتوح”.

وتفيد بيانات وزارة السياحة والآثار إلى أن القطاع السياحي يوظّف 57.1 ألف شخص مقارنة مع 54.7 ألفا في نهاية 2022. كما ارتفع عدد المنشآت السياحية إلى 3312 حتى منتصف 2023، بزيادة 89 منشأة مسجلة العام الماضي.

وينشط حاليا 625 فندقا متعدّد الدرجات، 1193 مطعما سياحيا و 885 مكتب سياحة وسفر إلى جانب 16 شركة نقل سياحي و 252 مكتب تأجير سيارات