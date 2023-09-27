حزب إرادة في بلدة ملكا بمحافظة اربد… فيديو

وطنا اليوم:نفذ حزب إرادة لقاء استقطابيا في بلدة ملكا بمحافظة اربد وذلك ضمن نهج الحزب في الوصول الى كل مناطق المملكة من الشمال الى الجنوب للتعريف بمبادئ ونهج حزب إرادة، والتأكيد على أهمية الانخراط بالاحزاب للمضي قدما بمسيرة التحديث السياسي في الأردن.

واكد عضو حزب إرادة الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية التعليم الأسبق أن الدولة الأردنية تتوجه نحو منظومة متكاملة للإصلاح الشامل وفي مقدمتها منظومة التحديث السياسي التي ترتكز على أهمية العمل الحزبي الجماعي الذي يفضي الى العمل البرامجي وهذا ما أكدت عليه مبكرا الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف النعيمي انه لا مجال لدينا الا المضي قدما نحو الأحزاب بعد تجربة طويلة مع العمل الفردي الذي لا يمكن ان يأتي بعمل برامجي مؤسسي منظم.

وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن العمل الحزبي هو الملاذ لنا فهو بوابة للعمل الجماعي المنظم الذي يقود الى البرامجية وإيجاد كتل وازنة داخل مجلس النواب تسمح بتداول السلطة وفق رؤية ملكية ثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي عبرت عنها منظومة التحديث السياسي.

وأضاف البطاينة ان حزب إرادة يمد يده للجميع من اجل العمل سويا في حزب وطني ينطلق من تراب هذا الوطن مقدما شرحا مفصلا عن مبادئ الحزب ونهجه القائم على الطريق الثالث لإعادة انتاج الطبقة الوسطى و تقليل التفاوت الطبقي اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا للوصول الى الرفاه الاقتصادي و الإحتماعي و تحقيق التوازن بين الحرية الإقتصادية و العدالة الإجتماعيه لتحسين حودة الحياة وتوفير برامج الحماية الإجتماعية من تعليم و صحة و ضمان اجتماعي .

وكان عضو الحزب الدكتور نضال عبدالله الرومي الملكاوي رحب في بداية اللقاء بحزب إرادة في بلدة ملكا متحدثا عن هموم الشباب وهواجسهم حيال العمل الحزبي.

كما تحدثت باسم القطاع النسائي لين ملكاوي حول أهمية العمل الحزبي المبني على البرامجية التي تقدم رؤى وحلول لمشاكل الوطن وتقوم بتحمل المسؤولية والمشاركة في السلطة.

وجرى حوار موسع بين قيادة الحزب والحضور حول مختلف القضايا الوطنية في مقدمتها التخوف من العمل الحزبي والبطالة والنقاش حول مبادئ ونهج حزب إرادة.