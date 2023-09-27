4 وفيات بحادث تدهور في منطقة وادي موسى

وطنا اليوم:أفاد مصدر بوفاة 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين جراء حادث تدهور في منطقة البيضا بمنطقة وادي موسى، في محافظة معان.

وأضاف أن من بين الوفيات عائلة مكونة من الأم والأب وابنتهما في عامها الثالث.

وتوفى أيضا طفل من الجنسية اللبنانية بلغ من العمر 10 أشهر.

ونتج عن الحادث أيضا إصابة 3 أشخاص من الجنسية اللبنانية، وتم نقلهم إلى مستشفى الملكه رانيا العبدالله الحكومي.

وأضاف أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية الدفاع المدني نقلت المصابين إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله الحكومي، مشيرا إلى أن حالتهم متوسطة