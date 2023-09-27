بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

5 قتلى جراء إطلاق نار جنوب شفاعمرو بالداخل المحتل

27 سبتمبر 2023
5 قتلى جراء إطلاق نار جنوب شفاعمرو بالداخل المحتل

وطنا اليوم:قُتل خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتان) في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل، شمالي الأراضي المحتلة عام 48، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر محلية أن 5 أشخاص قتلوا، بينما أصيب آخر بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي وقت سابق اليوم، قتل مواطن يبلغ من العمر (50 عاما)، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا داخل أراضي عام 1948.
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، إذ ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 176 قتيلا، بينهم 11 امرأة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 21 شخصا بأراضي الـ48، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:49

هذا رأي الروابدة في الحياة الحزبية و اللاجئيين … وختم “في فمِ ماء”

04:48

العراق يعلن الحداد 3 أيام عقب حريق بحفل زفاف

04:48

وزير الاوقاف يدخل على خط مواقع التواصل الاجتماعي

22:43

رئيس الوزراء يرعى افتتاح المجمع التجاري الترفيهي “النافورة مول” في العقبة

20:38

لماذا تغيرت لهجة عمّان الرسمية تجاه دمشق؟

20:36

فرص لأمطار مُتفرقة في بعض مناطق الأردن الأسبوع القادم

20:21

الصناعة :منع دخول المواد الاسبستية إلى الأردن

20:11

شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله

20:05

المملكة تشهد موجة اغلاقات في قطاع المطاعم

19:47

الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

19:46

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال بدير وال ميقاتي.

19:44

بلدية اربد تزيل اعتداءات محال على الشارع العام في المدينة الصناعية

وفيات
شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 26-9-2023زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | |