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ضربة لـ تيك توك.. إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على المنصات الاجتماعية

27 سبتمبر 2023
An Indian mobile user browses through the Chinese owned video-sharing 'Tik Tok' app on a smartphone in Bangalore on June 30, 2020. - TikTok on June 30 denied sharing information on Indian users with the Chinese government, after New Delhi banned the wildly popular app citing national security and privacy concerns. "TikTok continues to comply with all data privacy and security requirements under Indian law and have not shared any information of our users in India with any foreign government, including the Chinese Government," said the company, which is owned by China's ByteDance. (Photo by Manjunath Kiran / AFP)

وطنا اليوم:في ضربة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير “تيك توك”، حظرت إندونيسيا معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.
وتقول الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأضافت أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، في تصريحات صحفية إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية “منصفة وعادلة”.
ودعا العديد من المسؤولين الحكوميين الإندونيسيين مؤخرا إلى الفصل بين أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، باعتبار أن المنصات الكبرى مثل تيك توك تهدد الشركات المحلية الصغيرة.
الإندونيسيون الذين يستخدمون بكثرة التطبيق الذي طورته شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “بايت دانس”، هم الأكثر إنفاقًا على تيك توك في المنطقة.
وإندونيسيا هي ثاني أكبر سوق للشركة مع 125 مليون مستخدم بحسب “تيك توك”.
تيك توك ليست الوحيدة التي تتيح التعاملات على شبكتها الاجتماعية. فهناك كذلك مجموعة ميتا الأميركية العملاقة على منصتيها فيسبوك وانستغرام.
وذكر جيري سامبواجا، نائب وزير التجارة في وقت سابق من الشهر الجاري أنه “لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية” وتعهد بمنع أي تداخل بينهما. كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو “لايف” بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم “تيك توك”، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار “مصدر رزق ما يزيد عن ستة مليون” بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة.
وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا


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