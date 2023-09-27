إسرائيل تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 222 خلال 13 عاما

وطنا اليوم:هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منازل وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ222.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب عزيز الطوري، إن الاحتلال قام بتدمير منازل القرية للمرة الـ222 في منطقة النقب في الجنوب، وذلك في سياق تصاعد الاعتداءات على القرية خلال شهر سبتمبر الجاري.

البقاء والصمود

وتم هدم بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح في 11 سبتمبر الحالي، وكانت هذه المرة الثانية خلال الشهر نفسه. يذكر أن الاحتلال كان قد هدم القرية مرة أولى في تموز/ يوليو 2010.

ويقيم في منازل العراقيب حوالي 22 عائلة فلسطينية، عدد أفرادها نحو 800 نسمة، وعلى الرغم من الهدم المتكرر، إلا أن الأهالي يعيدون بناء القرية مرة أخرى في إصرار على البقاء في أرضهم.

ويشار إلى أن حكومة الاحتلال لا تعترف بوجود قرية العراقيب وتسعى جاهدة لطرد سكانها بهدف السيطرة على أراضيهم. يأتي هذا في سياق عدم اعتراف إسرائيل بالعديد من القرى الأخرى في منطقة النقب، ورفضها تقديم أي خدمات لهذه القرى.

وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط سلطات الاحتلال من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وقد نشأت قرية العراقيب لأول مرة في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها سكانها، وتؤكد منظمة “ذاكرات”، التي تعنى بتوثيق نكبة فلسطين عام 1948، أن حكومة الاحتلال تسعى لطرد سكان القرية بهدف الاستيلاء على أراضيهم. وتشير المنظمة إلى أن الاحتلال يرفض الاعتراف بالعديد من القرى الأخرى في منطقة النقب وتمتنع عن تقديم أي خدمات لها.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء والصمود في أرضهم، ويرفضون جميع مخططات الاقتلاع والتهجير رغم ممارسات سلطات الاحتلال المتمثلة في هدم مساكنهم